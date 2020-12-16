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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مهلة 3 أشهر للشركات الاستثمارية غير الجادة بالوادى الجديد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:57 ص
إدارة صندوق استصلاح
إدارة صندوق استصلاح الأراضي
محمد مهدي
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قرر مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، برئاسة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إطلاق مبادرة لزراعة أراضي الكثبان الرملية بالطريق الدائري بغرب الموهوب، لحماية الطريق من زحف الرمال، وذلك بمنح حزمة من التيسيرات وتخفيض نسبة 50% من الرسوم.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية أعضاء المجلس لمناقشة عدد من المشروعات والملفات.

ووافق مجلس الإدارة على منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر لجميع الشركات لتوفيق أوضاعها، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الجادة في التنفيذ بسحب الأراضي وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار.

ووجه الزملوط، خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من تخصيص مساحة 200 فدان كمشروع ظهير زراعي بقرية الشركة 55 بمركز الخارجة وطرحها للمنتفعين من الشباب للبدء في استصلاحها.
إدارة صندوق استصلاح الأراضي
إدارة صندوق استصلاح الأراضي
إدارة صندوق استصلاح الأراضي
إدارة صندوق استصلاح الأراضي

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