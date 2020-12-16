الليلة.. حفل إطلاق مخاوف نهاية العمر لــ عادل عصمت

تعقد بمكتبة الكتب حان٬ في السابعة مساء اليوم الأربعاء٬ حفل إطلاق ومناقشة أحدث إبداعات الكاتب عادل عصمت٬ المجموعة القصصية "مخاوف نهاية العمر" والتي يستكمل فيها الحكي عن عالمه الأثير، عالم المدن الصغيرة والقرية.ومن خلال عينه اللاقطة لتفاصيل صغيرة وشجية يبني حكايات أبطاله، ويتعمق أكثر في شخصيات قصصه، بحثًا عن كيف يواجه هؤلاء البشر تحديات ومخاوف نهاية العمر.الكاتب عادل عصمت- الحاصل على جائزة نجيب محفوظ في الآداب عن روايته "حكايات يوسف تادرس" لسنة 2016- جاءت روايته "الوصايا" على القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية IPAF لسنة 2019، وحصلت روايته "أيام النوافذ الزرقاء" على جائزة الدولة التشجيعية سنة 2011.كما حصلت روايته "حكايات يوسف تادرس" على جائزة نجيب محفوظ في الآداب سنة 2016، وصدرت في نسختها الإنجليزية في أبريل 2018، ومن أعماله الروائية "الرجل العاري، وهاجس موت، وحياة مستقرة، وصوت الغراب، وحالات ريم".