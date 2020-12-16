رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل إطلاق مخاوف نهاية العمر لــ عادل عصمت

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:57 ص
عادل عصمت
عادل عصمت
نضال ممدوح
طباعة
تعقد بمكتبة الكتب حان٬ في السابعة مساء اليوم الأربعاء٬ حفل إطلاق ومناقشة أحدث إبداعات الكاتب عادل عصمت٬ المجموعة القصصية "مخاوف نهاية العمر" والتي يستكمل فيها الحكي عن عالمه الأثير، عالم المدن الصغيرة والقرية.

ومن خلال عينه اللاقطة لتفاصيل صغيرة وشجية يبني حكايات أبطاله، ويتعمق أكثر في شخصيات قصصه، بحثًا عن كيف يواجه هؤلاء البشر تحديات ومخاوف نهاية العمر.

الكاتب عادل عصمت- الحاصل على جائزة نجيب محفوظ في الآداب عن روايته "حكايات يوسف تادرس" لسنة 2016- جاءت روايته "الوصايا" على القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية IPAF لسنة 2019، وحصلت روايته "أيام النوافذ الزرقاء" على جائزة الدولة التشجيعية سنة 2011.

كما حصلت روايته "حكايات يوسف تادرس" على جائزة نجيب محفوظ في الآداب سنة 2016، وصدرت في نسختها الإنجليزية في أبريل 2018، ومن أعماله الروائية "الرجل العاري، وهاجس موت، وحياة مستقرة، وصوت الغراب، وحالات ريم".

موضوعات متعلقة

«النواب» يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب مع الإمارات

صبحى: لن نشارك في دورة شمال أفريقيا.. وطائرة خاصة لعودة المنتخب (خاص)

أولى ضحايا الطقس.. مصرع أب وطفليه في حادث بكفرالشيخ (صورة)

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

الصور

image description

مواطنون يتسابقون لالتقاط الصور مع «باتمان الشيخ زايد»

image description

حريق هائل بإحدى الزراعات بجوار جامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بحى غرب (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع إنشاء مجمع 10 كليات

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

الأكثر قراءة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

خطوات إضافة المواليد فى بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

وزير المالية: تعاقدنا على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

الملكة إليزابيث تتحدث مع شركة بريطانية عن «حياة السود»

الشيشينى يعلن قائمة أسوان لمواجهة طلائع الجيش

الرابط الرسمي للاستفسار عن تقديم المجندين دفعة إبريل 2021

المخرج أوليفر ستون يعلن تلقى اللقاح الروسي المضاد لكورونا

أيام زمان

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

«بينهم سعاد حسني».. فنانات رفضن الظهور في أدوار سينمائية جريئة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
ثروت الخرباوي
بدعة النسخ فى القرآن
منى رجب
عرفت الأستاذ نجيب محفوظ
ماجد حبته
روائى دبلوماسى جندى جاسوس!
المزيد

الثقافة

فكرى داود: المشهد البرلمانى الجديد مكسب للحركة النيابية

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «الإسكندرية الماضى والحاضر»

«من رياض الطيبين» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة

«الحرف التراثية والقومية» ندوة بدار الأوبرا.. اليوم