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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم.. «المصرية اللبنانية» تناقش خطط التنمية المستدامة 2021

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:40 ص
المصرية اللبنانية
المصرية اللبنانية
أسماء إبراهيم
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تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان «خطط التنمية المستدامة لعام 2021 ضمن رؤية مصر 2030»، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الندوة تستعرض خطط التنمية المستدامة لعام 2021، كأحد أهم مخططات الدولة ومحاور تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في رؤية مصر 2030، وذلك في إطار تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والدولة ودور الجمعية في تعريف مجتمع الأعمال بإنجازات الدولة، وآخر التطورات في الملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأشار «فوزي»، إلى دور ومساعي وزارة التخطيط في تنفيذ خطط التنمية المستدامة بجانب تقديم خدمات حكومية متميزة لتهيئة مناخ الأعمال، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وعلى هامش الندوة، تقيم لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة الدكتورة زينب الغزالي، احتفالية خاصة لتكريم الوزيرة الدكتورة هالة السعيد بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي وأفضل وزيرة في العالم العربي.

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