محمود عبد المغنى لزوجته: «أنتِ سبب نجاحى»

نشر الفنان محمود عبد المغني صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق عبد المغني، " كل النجاح اللي إحنا فيه. إنتي السبب فيه ربنا يخليكي ليا ويكرمنا في عيالنا.❤️❤️".ويعرض للفنان محمود عبد المغني حاليصا مسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مي عز الدين والفنان نيقولا معوض وسون بدر وهنادي مهنا ومجموعة من النجوم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر.مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق يذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.