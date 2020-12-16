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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 15 شخصًا لجلب كميات من الكوكايين لألمانيا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:26 ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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أعلنت الشرطة الألمانية، إلقاء القبض على 15 رجلًا، في إطار ضربة وجهتها إلى الجريمة المنظمة في شمال البلاد.

وأوضحت الشرطة أنها فتشت 38 مسكنا في هامبورج وشلزفيج هولشتاين وسكسونيا السفلى وبريمن، وذلك بعد عام من التحقيقات.

ويواجه الأشخاص المقبوض عليهم اتهاما بجلب نحو 2 طن كوكايين إلى ألمانيا وأوروبا، وذكرت الشرطة أن نحو 500 فرد وموظف من شرطة هامبورج ومكتب المباحث الجمركية شاركوا في الحملة تحت قيادة الادعاء العام في هامبورج.

وأحصت السلطات أكثر من 20 مشتبها بهم في هذه القضية تتراوح أعمارهم بين 19 و58 عاما، وصدر أمر اعتقال بحق 15 شخصا منهم للاشتباه في أنهم هربوا كوكايين عدة مرات في حاويات وصلت إلى ميناء هامبورج قادمة من أمريكا اللاتينية.

ويبدو أن المشتبه بهم إما قدموا وثائق نقل مزورة لاستلام حاوية من الميناء أو أنهم كلفوا آخرين بسرقة الحاوية لإحضار المخدرات، وقد ساعد العديد من سائقي الشاحنات في نقل الحاويات.

وفيما يتعلق بصفقات المخدرات، كان هناك شجار في هامبورج في بداية أبريل الماضي أسفر عن إصابة رجلين بالرصاص، وأفادت تصريحات الشرطة آنذاك بأن شابا 26 عاما كان قد فتح النار فأصاب شابا عمره 27 عاما في فخذه وآخر عمره 34 عاما في يده.

وصادرت الشرطة خمسة أسلحة نارية، وكان الأشخاص المعنيون آنذاك قد التزموا الصمت حيال أسباب الشجار.

وكانت الشرطة في هامبورج أعلنت صباح اليوم أنها شنت حملات تفتيش على عدة شقق في ولايات هامبورغ وشلزفيغ هولشتاين وسكسونيا السفلى وبريمن في ساعة مبكرة من الصباح.

وأوضحت أن هذه الإجراءات وعمليات التفتيش ذات صلة بجرائم منظمة، لافتة إلى أنه من المقرر تفتيش نحو 40 شقة.

ولكن الشرطة لم تصرح بأية بيانات أخرى عن خلفيات دقيقة لتلك الجرائم.

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