«رجال الأعمال» تستضيف المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة

تعقد لجنة الصناعة والبحث العلمي لجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس مجد المنزلاوي رئيس اللجنة، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.ومن المقرر أن يناقش الاجتماع خطة تطوير برامج تحديث الصناعة والدور الذي يقدمه المركز لمساندة الصناعات المغذية والبحوث والتطوير.ويحضر الاجتماع كل من المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من أعضاء مجلس إداراة الجمعية.