اليوم.. انطلاق مؤتمر تطور نظم المعلومات الجغرافية بمكتبة الإسكندرية

تنطلق في العاشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء٬ للعام السادس على التوالي، فعاليات مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية٬ والذي ينظمه قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "تطور نظم المعلومات الجغرافية والاتجاهات المستقبلية"، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بالمكتبة.ويسلط المؤتمر الضوء على نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها وأدواتها ومجالاتها المتعددة، ويتضمن حلقة نقاش يتحدث فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال نظم المعلومات الجغرافية في مصر، وأيضًا عروضًا تطبيقية لاستخدامات نظم المعلومات الجغرافية.وعلى هامش الفعالية، يسبق أعمال المؤتمر ورش عمل عن بعُد عبر الإنترنت للمهتمين والمتخصصين في مجال نظم المعلومات الجغرافية، كما يصاحب المؤتمر معرضًا للخرائط التي استخدمت فيها نظم المعلومات الجغرافية، وتحكيم الأعمال وقصص النجاح المشاركة في المسابقات وتوزيع الجوائز على الفائزين بها.