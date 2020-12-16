«الأمم المتحدة» تستنكر تزايد الهجمات ضد الصحفيين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن استنكاره لتزايد الهجمات ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي حول العالم، مشددًا على ضرورة التصدي للإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة ضدهم.وأبدى «جوتيريش»، في البيان الصحفي الصادر اليوم عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، قلقه من عدد القيود خلال جائحة «كوفيد-١٩»، والهجمات ضد الصحفيين، مشيرًا إلى أن الكثيرين من الصحفيين تعرضوا للمضايقات وأعمال الترهيب والعقوبات والقتل والاحتجاز التعسفي.ودعا «جوتيريش»، الحكومات للإفراج الفوري عن الصحفيين الذين احتجزوا لمجرد أداء عملهم، مشددًا على دعواته السابقة لبذل جهود متضافرة للتصدي لاستشراء الإفلات من العقاب على تلك الجرائم.وأكد على أهمية عمل الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي لمساعدة جميع الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة في حياتهم اليومية.