الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على ارتفاع، حيث صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 47.13 نقطة، أو 1.29 في المئة ليغلق عند 3694.62 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 337.76 نقطة، أو 1.13 في المئة، إلى 30199.31 نقطة.وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعًا بلغ 155.02 نقطة، أو 1.25 في المئة، إلى 12595.06 نقطة.