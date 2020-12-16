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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى نحو 495 مليون برميل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:32 ص
النفط الأمريكى
النفط الأمريكى
وكالات
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أفادت بيانات معهد البترول الأمريكي، بأن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت بأعلى وتيرة في أحدث أسبوع.

وارتفعت مخزونات الخام مليوني برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 ديسمبر إلى نحو 495 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رأي أجرته رويترز لنزول 1.9 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 165 ألف برميل.

وأفادت بيانات معهد البترول بتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 95 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين 828 ألف برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى زيادة 1.6 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 886 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من الخام هبطت 68 ألف برميل يوميا.

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