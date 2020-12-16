المكسيك: حالات الإصابة بكورونا تصل لـ 1.26مليون حالة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 1.26مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء بتوقيت مكسيكو سيتي، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في المكسيك 114298 شخصا بينما تعافى 927754 من المصابين بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا.ومر حوالي 41 أسبوعًا منذ ظهور حالة الإصابة الأولى لفيروس كورونا بالمكسيك.