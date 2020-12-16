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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصدر أمنى ينفى ادعاءات إخوانية حول انتشار كورونا بالسجون

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
سجن
سجن
أ ش أ
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نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن الادعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب في محاولة لتأليب الرأي العام، مشددًا على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، وتتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.

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