مصدر أمنى ينفى ادعاءات إخوانية حول انتشار كورونا بالسجون

نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن الادعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون.وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة.وأوضح المصدر أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب في محاولة لتأليب الرأي العام، مشددًا على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، وتتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.