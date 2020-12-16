إصابات كورونا بأمريكا تصل إلى 16.6 مليون حالة
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:19 ص
وكالاتطباعة
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.5%، مقارنة بالوقت نفسه الإثنين الماضي لتصل إلى 16.6 مليون إصابة، حتى الساعة 03:33 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.4% خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهو 1.61 مليون إصابة بزيادة 1 % عن نفس الوقت أمس.
وشهدت ولاية تكساس زيادة بنسبة 5.7% في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1.49 مليون إصابة.
وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو 254 حالة وفاة.
وكانت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.4% خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهو 1.61 مليون إصابة بزيادة 1 % عن نفس الوقت أمس.
وشهدت ولاية تكساس زيادة بنسبة 5.7% في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1.49 مليون إصابة.
وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو 254 حالة وفاة.