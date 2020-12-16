إصابات كورونا بأمريكا تصل إلى 16.6 مليون حالة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.5%، مقارنة بالوقت نفسه الإثنين الماضي لتصل إلى 16.6 مليون إصابة، حتى الساعة 03:33 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وكانت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.4% خلال الأسبوع الماضي.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهو 1.61 مليون إصابة بزيادة 1 % عن نفس الوقت أمس.وشهدت ولاية تكساس زيادة بنسبة 5.7% في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1.49 مليون إصابة.وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو 254 حالة وفاة.