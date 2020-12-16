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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: تلقى طلبات التصالح حتى 31 ديسمبر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:53 ص
جيهان عبدالمنعم
جيهان عبدالمنعم
مصطفى عبدالله
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وجهت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى 31 ديسمبر الحالى وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وشددت "عبدالمنعم" على المراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة الجنوبية بضرورة التعاون مع المواطنين، واستلام كافة طلبات التصالح، وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتقديم كافة سبل الدعم، إلى جانب ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة المواطنين والقائمين على تلقى الشكاوى واستقبال المواطنين بهذه المراكز.

وناشدت "عبدالمنعم" المواطنين الذين لم يقوموا بتقديم التصالح حتى الآن لتقنين الأوضاع، بضرورة التوجه لتقديم الطلبات واستغلال هذه المدة أو الفترة التى تم مدها للإسراع فى تقنين أوضاعهم.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه تم تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة فى مخالفات البناء بالمنطقة الجنوبية سابقا أكثر من مرة، وهذا من شأنه تشجيع المواطنين على الإسراع فى تقديم التصالح وتقنين الأوضاع قبل المدة المحددة.

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