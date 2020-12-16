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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

زين عبد الهادى: لا أخرج من الاكتئاب إلا بأغانى الستينيات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:51 ص
زين عبد الهادي
زين عبد الهادي
نضال ممدوح
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قال الكاتب والباحث الدكتور زين عبد الهادي، رئيس تحرير مجلة "عالم الكتاب"٬ إنه لا يمكنه الحياة أو الاستمرار فيها دون أن استدعاء كل أغاني الستينيات، ولا يمكن أن يخرج من حالة الاكتئاب دونها، لسبب ما يبدو أنه لم يعط أذنه ومن ثم روحه سوى لهذه الأغاني، الوحيدة التى يمكنها إزاحة حوائط الاكتئاب.

وأضاف "عبدالهادي"، فى منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "اليوم كان هناك عدوية وطاير ياهوى لمحمد رشدي، وحتى تعلموا أن الحياة والموت أمران نتعايش معهما، لأنهما حالة وجودنا الدامي على الأرض، لا أعرف ماذا كان يفعل القدماء في مصائبهم، حيث لا موسيقى، مؤكد إنه كان هناك اختراع ما في كل عصر يساعد الناس على الوقوف والخروج من العثرات".

وتابع: "منذ عدة سنوات كتبت رواية عنوانها (مرح الفئران) من الروايات التي أحاول نسيان أنى كتبتها حقا رغم إنسانيتها، لكن شخصيتها الرئيسية كانت عن الملك فاروق وهو شخصية عبثية تماما، يواجه الموت بالغناء والرقص والضحك وفي نهاية اليوم لا ينقطع عن البكاء فيغرق في حالة من النشوة العجيبة التى تجمع كل متناقضات الحياة".

واستكمل: "كانت رواية رديئة، لأني حينها كنت أتعلم الكتابة، لكن هذا العمل تحديدا كان يحتاج لعمق أكبر وكان يمكن أن يكون من أجمل الكتابات، لكني دائما في حالة زحام، إلى أن وصلت لمحطة في الحياة مزدحمة للغاية فتوقفت عن الكتابة، لقد كان حجم الازدحام أكبر مما يمكننى معه الاستمرار، توقفت، لكنى لم أتوقف عن الاستماع لأجمل الألحان المصرية والعربية والعالمية، والذهاب لبورسعيد سرا، ومواجهة الذئاب، لكن جثث الراحلين ملأت الأفق، ولولا بعض الأصدقاء الذين بين كل حين وآخر يتصلون أو يرسلون رسالة دعم، لتوقفت الحياة نهائيا. شكرا لكل هؤلاء المحبين للحياة ويتقبلون الموت كأمر مفروغ منه، سنة الكون".

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