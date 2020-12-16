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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الزعيم الانفصالى الكتالونى يواجه صعوبة جديدة بالبرلمان الأوروبى

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
أوريول جونكيراس
أوريول جونكيراس
وكالات
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واجه الزعيم الانفصالي الكتالوني أوريول جونكيراس عقبة جديدة في محاولته للحصول على مقعد في البرلمان الأوروبي، عندما ألغت محكمة في الاتحاد الأوروبي الدعوى القضائية التي رفعها.

وصدر حكم بحق جونكيراس بالسجن 13 عاما بتهمة التمرد، لدوره في محاولة عام 2017 للدفع بإجراء استفتاء بشأن استقلال إقليم كتالونيا الإسباني.

وعلى الرغم من ذلك، فقد فاز بمقعد في مجلس النواب الأوروبي في مايو 2019، إلا أن القانون الإسباني منعه من شغل المقعد، وأكد رئيس المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي أن مقعده كان شاغرا في 13 يناير، وكان جونكيراس يسعى لإعلان هذا القرار باطلا ولاغيا.

واعتمد جونكيراس في مرافعته إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2019 بأن المسؤولين الإسبان منعوه بشكل غير قانوني من شغل مقعده من خلال عدم احترام الحصانة التي كان ينبغي أن يتمتع بها كمشرع منتخب في الاتحاد الأوروبي.

لكن محكمة العدل الأوروبية قالت إن هذا ليس له أي دور في البيان الصادر في يناير 2019 بشأن المقعد الشاغر لأن هذا، من وجهة نظر الهيئة التشريعية، كان مجرد بيان للحقيقة.

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