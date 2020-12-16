جنوب القاهرة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة برفع حالة الطوارئ والجاهزية القصوى واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة؛ لمجابهة مخاطر سقوط الأمطار والتقلبات الجوية التى تتنبأ بها هيئة الأرصاد الجوية.وأكدت "عبدالمنعم" على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى، وأصدرت تعليماتها بضرورة المرور ومتابعة أعمال تطهير مخرات ومجارى السيول، وبالوعات صرف مياه الأمطار، والعمل على جاهزيتها وتطهيرها أولا بأول، مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات والطلمبات المخصصة لسحب مياه الأمطار والعمل على جاهزيتها.وشددت نائب المحافظ على ضرورة تنسيق التمركزات بغرف عمليات الأحياء وغرفة عمليات المنطقة والمحافظة؛ لمجابهة الأمطار حال حدوثها واستغلال كل الإمكانيات المتاحة.ووجهت بضرورة التواجد الميدانى للوقوف على كل ما يطرأ فى حال حدوثه، والتعامل الفورى معه وأيضًا التعامل السريع مع أى شكاوى ترد بالمنطقة أو أحيائها.