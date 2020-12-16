ورشة عمل لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بمكتبة القاهرة

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة ثقافية وورشة عمل لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.ويشارك في الندوة كل من: الدكتور هداية الشيخ على، أستاذ مشارك بقسم مناهج وطرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس جمعية المترجمين واللغويين المصريين، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.ويلتزم الحضور بتنفيذ الاجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، مع الاحتفاظ بنسبة القوة الاستيعابية المقررة.يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أصدرت قرارها عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.