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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزى الأوروبى: على البنوك الامتناع عن توزيع الأرباح حتى سبتمبر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:44 ص
البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
وكالات
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أعلن البنك المركزي الأوروبي، أنه على البنوك في منطقة اليورو الامتناع عن صرف التوزيعات النقدية للمساهمين أو تقليلها إلى أدنى درجة حتى 30 سبتمبر المقبل على الأقل لكي تتأكد البنوك من قوة موقفها المالي، إذا استمرت جائحة فيروس كورونا المستجد في عرقلة تعافي الاقتصاد.

وذكر البنك المركزي، في رسالة موجهة إلى البنوك، "حتى مع تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي وتراجع حالة الغموض الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا منذ مارس 2020، فإن مستوى الغموض مازال يتصاعد مع استمرار التأثير على قدرة البنوك على توقع احتياجاتها الرأسمالية على المدى المتوسط".

ومع ذلك فإن التوجيه الجديد يعتبر تخفيفا للتوصيات التي أصدرها البنك المركزي في وقت سابق من العام الحالي والتي دعت البنوك إلى عدم صرف توزيعات نقدية خلال العام الحالي مهما كانت الأوضاع.

ويأمل البنك المركزي من خلال مطالبة البنوك بالامتناع صرف التوزيعات النقدية، أن تتوافر لدى البنوك الأموال التي يمكن أن تقدمها كقروض للشركات التي تواجه صعوبات مالية بسبب الجائحة والتي أجبرت أغلب العملاء على البقاء في منازلهم.

وأشار البنك المركزي، في بيان اليوم، إلى أنه في حين يبدو الاقتصاد أفضل حالا، في الفترة الأخيرة، فإن الدعم المالي الحكومي الضخم وحقيقة أن بعض المشكلات قد يتأخر ظهورها، يعني أنه من السابق لأوانه بشدة افتراض أن المشكلات انتهت.

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