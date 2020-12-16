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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوينج تسلم 380 طائرة من طراز «737 ماكس» بنهاية 2021

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:45 ص
طائرة بوينج
طائرة بوينج
وكالات
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ذكرت شركة سيريوم الأمريكية المتخصصة في تحليل بيانات سوق الطيران أن شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات قد تنجح في تسليم حوالي 20 طائرة خلال العام الحالي و360 طائرة خلال العام المقبل من طراز بوينج 737 ماكس، بعد رفع الحظر على تشغيل هذا الطراز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير القول إنه بنهاية العام المقبل سيصل عدد طائرات هذا الطراز العاملة إلى 570 طائرة.

كانت سلطات الطيران والسلامة الجوية في العالم قد قررت في مارس 2019 حظر تشغيل الطائرات طراز بوينج 737 ماكس بعد حادثي سقوط طائرتين من هذا الطراز في أكتوبر 2018 ومارس 2019 مما أسفر عن مقتل 364 شخصا.

وخلال الشهر الماضي قررت سلطات الطيران في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السماح بإعادة تشغيل طائرات الطراز بوينج 737 ماكس بعد علاج المخاوف المتعلقة بعوامل السلامة والأمان في هذه الطائرات.

وبحسب تقديرات سيريوم فإن شركات الطيران العالمية سيظل لديها فائض في الأساطيل الجوية يبلغ 4000 طائرة حتى نهاية 2023.

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