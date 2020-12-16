رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يطلب فتح «صفحة جديدة» مع الاتحاد الأوروبى

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:23 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات
طباعة
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عن أمله في فتح "صفحة جديدة" بين بلاده والاتحاد الأوروبي، في أول اتصال بين الجانبين منذ فرضت بروكسل عقوبات على أنقرة الأسبوع الماضي.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إنّه "في الوقت الذي تريد فيه تركيا فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، يبذل البعض جهودًا حثيثة لإثارة أزمات".

ودعا أردوغان إلى "إنقاذ" العلاقات التركية - الأوروبية من "هذه الحلقة المفرغة"، معربًا عن رغبته في "إعادة إطلاق" الحوار مع الاتّحاد الأوروبي من خلال "النظر إلى الوضع برمّته" و"على أساس المصالح المتبادلة".

ونقل البيان عن الرئيس التركي قوله إنّ اتفاقية الهجرة التي أبرمتها تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016 يمكن أن تشكّل نقطة انطلاق لخلق مناخ أكثر "إيجابية" بين الجانبين.

وكان قادة الاتّحاد الأوروبي قرّروا خلال قمة في بروكسل الخميس فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرّفاتها غير القانونيّة والعدوانيّة في البحر المتوسّط ضدّ اليونان وقبرص، ولا سيّما عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها أنقرة في الأشهر الأخيرة في شرق البحر المتوسط في مناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف مصير امتحانات أولى ثانوي

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

وزير المالية: تعاقدنا على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا

خطوات إضافة المواليد فى بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

الصور

image description

مواطنون يتسابقون لالتقاط الصور مع «باتمان الشيخ زايد»

image description

حريق هائل بإحدى الزراعات بجوار جامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بحى غرب (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع إنشاء مجمع 10 كليات

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

الأكثر قراءة

وزير المالية: تعاقدنا على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

خطوات إضافة المواليد فى بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

الملكة إليزابيث تتحدث مع شركة بريطانية عن «حياة السود»

الشيشينى يعلن قائمة أسوان لمواجهة طلائع الجيش

الرابط الرسمي للاستفسار عن تقديم المجندين دفعة إبريل 2021

المخرج أوليفر ستون يعلن تلقى اللقاح الروسي المضاد لكورونا

أيام زمان

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

«بينهم سعاد حسني».. فنانات رفضن الظهور في أدوار سينمائية جريئة

كيف تسببت سيجارة في إقالة أحد وزراء الملك فؤاد؟

«تسبب فيها لاعبو الزمالك».. حكاية أول أزمة أخلاقية في الملاعب

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
ثروت الخرباوي
بدعة النسخ فى القرآن
منى رجب
عرفت الأستاذ نجيب محفوظ
ماجد حبته
روائى دبلوماسى جندى جاسوس!
المزيد

الثقافة

اليوم.. انطلاق مؤتمر تطور نظم المعلومات الجغرافية بمكتبة الإسكندرية

زين عبد الهادى: لا أخرج من الاكتئاب إلا بأغانى الستينيات

ورشة عمل لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بمكتبة القاهرة

تكريم الشاعرة ربيعة جلطى بالمنظمة العالمية للإبداع