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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 964 حالة وفاة جديدة بكورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 6 ملايين و970 ألفا و34 حالة، حيث تم تسجيل 42889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 182 ألفا و799 بعد تسجيل 964 حالة وفاة جديدة.

وستقيم الحكومة الاتحادية فعالية لإطلاق خطة لقاح كوفيد- 19 غدا في الساعة 10 صباحا.

وقدمت وزارة الصحة البرازيلية جدول خطة التقليح إلى المحكمة العليا دون تحديد موعد لبدء العملية، إلا أن التقديرات تشير إلى أنها الخطة ستبدأ بعد خمسة أيام بعد موافقة الهيئة التنظيمية الصحية (أنفيزا).

ووصف المتخصصون بمجال الصحة في البرازيل، في رسالة إلى المحكمة العليا، خطة الحكومة الاتحادية للتلقيح ضد فيروس كورونا بأنها مجتزأة وخاطئة.

ووفقا للبيانات، تعافى 6.16 مليون حالة من المصابين بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البرازيل قبل نحو 41 أسبوعا.

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