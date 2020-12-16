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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مع توزيع اللقاح وتجاهل مخاوف التعافى

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:33 ص
النفط
النفط
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط، خلال ختام تداولات الثلاثاء، إذ ركز المستثمرون على توزيع لقاحات كوفيد-19، متجاهلين تشديد إجراءات الإغلاق في أوروبا وتوقعات بتعاف أبطأ من المتوقع للطلب على الوقود.

وجرت تسوية خام برنت عند 50.76 دولار للبرميل، بزيادة 47 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، فيما جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 47.62 دولار للبرميل، بارتفاع 1.3 بالمئة، أو 63 سنتا.

وبدأت الولايات المتحدة تلقيح المواطنين الإثنين، إذ فاق عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد حاجز 300 ألف، كما بدأت بريطانيا وكندا توزيع جرعات.

وبالرغم من ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن أي تأثير للقاحات على الطلب لا يزال على بعد شهور، في حين قالت أوبك، الإثنين، إن الطلب على النفط سيزيد بوتيرة أكثر بطئا من المتوقع.

وبلغ برنت في العاشر من ديسمبر 51.06 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ مارس، مدعوما بالموافقات على استخدام اللقاح، حتى مع تزايد وتيرة الإصابة في أغب مناطق العالم.

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