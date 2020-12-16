كندا تحصل على 168 ألف جرعة أولية من لقاح موديرنا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن حكومته توصلت إلى اتفاق مع شركة مودرينا لتلقي ما يصل إلى 168 ألف جرعة أولية من لقاح فيروس كورونا الذي طورته الشركة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وذكر ترودو اليوم في أوتاوا إن موديرنا مستعدة لشحن اللقاحات في غضون 48 ساعة من موافقة سلطات الصحة العامة على اللقاح.يشار إلى أن وزارة الصحة الكندية لم توافق بعد على لقاح موديرنا.وأعلن ترودو أن الأولوية في الحصول على اللقاح ستكون للمناطق الشمالية والمناطق النائية في البلاد، حيث تعاقدت كندا على 40 مليون جرعة من شركة موديرنا.