عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

كان ذلك عام 1962 تحديدًا، وفي بيروت، كانت ماجدة الخطيب وقتها تعمل مضيفة في بار "الستاركو" وكانت أحلام المجد والشهرة تدغدغ كل أحاسيسها وهوس الفن يملأ حياتها.وبينما كانت تعمل أطل شاب مصري أثارها شكله وأناقته وأدبه، وطلب منها فنجان قهوة، فقدمته له فقال: "أنا مسافر بكرة القاهرة عاوزة حاجة من هناك؟"، فأجابته: "أيوة أنا عاوزة توصلي أمانة"، فسألها: "ماهي"، فقالت: "ساعة"، فنظر إليها: "مين سعيد الحظ اللي هتبعتيله ساعة من بيروت للقاهرة؟"، فأجابت: "الواقع هو سعيد الحظ جدًا"، فقال: "أنا عارف بس هومين؟"، فردت: "أخويا" ورحب الشاب الجميل بطلبها، حسبما ذكرت ماجدة الخطيب عن حبها الأول في حياتها.وأضافت الخطيب: "بعد هذا اللقاء بسنوات وحين أنهيت عملي في بيروت كنت في إحدى الأمسيات أسهر عند جماعة من الأصدقاء حين لاحظت أن شخصًا يجلس في مواجهتي وينظر إلي بعيون جريئة، ولاحظت أنه هو الذي أوصل الساعة إلى أخي، لقد ذكرني بنفسه وهو ينظر إلى بعينيه الحالمتين".وتابعت: "حينها شعرت به يدغدغ قلبي، شيء مثل خدر لذيذ يسري في روحي، وخرجت معه لنتحدث في ذلك اليوم، كان يذكرني بوالدي، في أخلاقة وتصرفاته وطيبة قلبه صدقني كان لديه الكثير من والدي".وواصلت: "عرفني وكنت في ظروف سيئة لكنه لم يتخل عني، هو طوال الوقت إلى جانبي"، وذلك حسبما ذكرت ماجدي الخطيب في حوار مع مجلة "الشبكة".