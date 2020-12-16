السعودية: التنبؤ بسوق النفط أكثر صعوبة فى ظل كورونا

قالت المملكة العربية السعودية إن تفشي فيروس كورونا جعل التنبؤ بسوق النفط أكثر صعوبة، محذرة من أن التقلب في سوق النفط تحد كبير للاقتصاد.وقلص أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاج النفط هذا العام، في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجين آخرين لتحقيق الاستقرار لأسعار النفط التي بلغت قاع 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل في أبريل.وجرت تسوية خام برنت عند 50.76 دولار للبرميل اليوم.وقالت وزارة المالية السعودية إنه "مع اسـتمرار حالة عدم اليقين حول سـرعة تعافي الاقتصاد العالمي واحتمالية اسـتمرار تداعيـات ألأزمـة إلى وقـت أطـول، فإن ذلك يعنـي صعوبة التنبؤ بمستقبل أسـواق النفط".وقال بيان الميزانية إن السعودية ستواصل لعب دور فعال في تحقيق الاستقرار بسوق النفط وتطبيق خطتها لتنويع مصادر الاقتصاد.وقال البيان، نقلا عن بيانات من أوبك، إن متوسط إنتاج السعودية النفطي انخفض 5.7 بالمئة على أساس سنوي من يناير لأكتوبر 2020 إلى 9.3 مليون برميل يوميا.