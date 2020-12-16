الشيشينى يعلن قائمة أسوان لمواجهة طلائع الجيش

أعلن سامى الشيشينى، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادى أسوان، قائمته النهائية لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، والمقرر لها غدًا الأربعاء على استاد السكة الحديد بالقاهرة.وقال مصطفى أمين، المشرف العام على فريق كرة القدم، وعضو مجلس إدارة نادى أسوان، إن القائمة ضمت 23 لاعبًا ضمت لحراسة المرمى: طلعت الجبلاوي وخالد وليد، وفي خط الدفاع: عمرو الحلواني وعبد الوهاب إسماعيل، وأحمد أيمن، ومحمد جابر، وأحمد سالم صافي، ومحمود شبانة، ومحمد العشري، وفي خط الوسط: هيثم الفيل، وأحمد صغيري، وعمر يوسف، ومحمد سوستة، وأحمد خالد، وأحمد فتحي، وفي خط الهجوم: جون أفرى، ومحمد جمال بيبو، وهاني رشدي، وعمر الداحي، وإسلام سري، وأحمد سعيد أوكا، ومحمد أسامة، ومحمود صلاح.وأضاف أن الفريق أجرى مسحة كرورنا قبل مواجهة طلائع الجيش، وأن النتائج جاءت سلبية.