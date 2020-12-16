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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف يشارك طلاب من أجل مصر كتابة شهادات دورات اليوم الواحد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:09 ص
رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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شارك الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مساء اليوم، طلاب من أجل مصر في التجهيز وكتابة الشهادات الخاصة بدورات اليوم الواحد لتوزيعها على طلاب الجامعة المشاركين في تلك الدورات والتي تقيمها الجامعة على مدار 10 أيام بحضور الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لطلاب من أجل مصر.

وأثنى الدكتور منصور على مجهود الطلاب وما يقوموا به لخدمة زملائهم منذ إطلاق دورات اليوم الواحد، مؤكدًا أن الهدف من تلك الدورات لابد أن يكون الطالب مدركًا لكافة جوانب المجتمع بما فيها الاقتصادي والإداري وغيرها ما يساهم في تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، ومن هنا جاءت فكرة إقامة تلك الدورات المكثفة في صورة محاضرات متنوعة وتأهيلهم لسوق العمل بتلك الدورات المجانية التي تحرص الجامعة على عقدها باستمرار.

وأكد رئيس الجامعة على وجود شهادات معتمدة لكل من حضر هذه الدورات من الطلاب تحفيزا لهم، وأنه سيتم عمل استبيان للوقوف على مدى الاستفادة التي حققها الطلاب وأن المحاضرة التي ستحظى بنسبة إقبال سوف يتم تكرارها.

وعبر الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لكيان طلاب من أجل مصر والطلاب عن سعادتهم بزيارة الدكتور منصور لهم ومشاركته بنفسه في كتابة تلك الشهادات، والدور الذي يقوم به رئيس الجامعة لدعمهم ولزيادة أنشطتهم، وحرصه على تلبية احتياجات أبنائه الطلاب ومشاركته لهم في جميع المناسبات والفعاليات.

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