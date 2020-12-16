رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء السودان يشدد على ضرورة وحدة قوى الثورة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:14 ص
حمدوك
حمدوك
أ ش أ
طباعة
شدد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، على ضرورة وحدة قوى الثورة لضمان الوصول بالفترة الانتقالية إلى غاياتها، مؤكدًا حرص الحكومة الانتقالية على الاستماع إلى كل ما من شأنه أن يحقق التوافق بين المكونات الثورية كافة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان مساء الثلاثاء - أن رئيس الوزراء التقى مع ممثلين لعدد من الأحزاب وقوى الثورة بقيادة محمد وداعة، ممثل حزب "البعث" السوداني، وأزهري الحاج ممثل حركة لجان المقاومة (حلم)، وشهاب إبراهيم ممثل حزب "التحالف الوطني السوداني"، وأسامة عمر ممثل "تجمع الأجسام المطلبية".

وأوضح محمد وداعة، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنهم زاروا رئيس الوزراء، بغرض تهنئته بمناسبة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وللتداول حول مختلف القضايا السياسية التي تخص تحالف "الحرية والتغيير"، ومن ضمنها دعم موقف مجلس الوزراء من مجلس "شركاء الفترة الانتقالية"، من حيث التكوين والصلاحيات، كما قدموا رؤيتهم لحل إشكالية تمثيل قوى الثورة في الفترة الانتقالية بما لذلك من أهمية.

ومن جانبه، أشار أزهري الحاج إلى أنهم نقلوا لرئيس مجلس الوزراء رؤيتهم حول الوضع الراهن بالبلاد، بما يعزز قيم ثورة ديسمبر في التعبير السلمي والحضاري كحق أصيل لجميع المواطنين، خصوصًا وأن البلاد تستشرف الذكرى الثانية للثورة، والذكرى الـ65 للاستقلال، بالإضافة إلى تطرِقهم إلى أهمية حماية المتظاهرين في المسيرات السلمية، مضيفًا أن رد رئيس الوزراء كان إيجابيًا على ما طُرِح.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

عمر كمال لـ«بيكا»: «أنا سايبك تاكل عيش»

وزير المالية: تعاقدنا على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا

القصة الكاملة لـ«خناقة» حمو بيكا وعمر كمال

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

الصور

image description

مواطنون يتسابقون لالتقاط الصور مع «باتمان الشيخ زايد»

image description

حريق هائل بإحدى الزراعات بجوار جامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بحى غرب (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع إنشاء مجمع 10 كليات

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

الأكثر قراءة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

خطوات إضافة المواليد فى بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

وزير المالية: تعاقدنا على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 16-12-2020

أمريكا ترخص بتسويق أول فحص منزلى سريع لفيروس كورونا

الملكة إليزابيث تتحدث مع شركة بريطانية عن «حياة السود»

الشيشينى يعلن قائمة أسوان لمواجهة طلائع الجيش

أيام زمان

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

«بينهم سعاد حسني».. فنانات رفضن الظهور في أدوار سينمائية جريئة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
ثروت الخرباوي
بدعة النسخ فى القرآن
منى رجب
عرفت الأستاذ نجيب محفوظ
ماجد حبته
روائى دبلوماسى جندى جاسوس!
المزيد

الثقافة

فكرى داود: المشهد البرلمانى الجديد مكسب للحركة النيابية

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «الإسكندرية الماضى والحاضر»

«من رياض الطيبين» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة

«الحرف التراثية والقومية» ندوة بدار الأوبرا.. اليوم