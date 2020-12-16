سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 16-12-2020
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:59 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 16-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلي المستوي العالمي، شهد النفط الكويتي اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في سعر البرميل 13 سنتا ليبلغ 50.19 دولار في تداولات يوم الإثنين الماضي، مقابل 50.06 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
أما علي صعيد بورصة الخليج، تراجعت معظم أسواق الخليج الرئيسية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، أمام تزايد أعداد الوفيات والتوسع في إجراءات العزل نتيجة تفشي فيروس كورونا.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان.
سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16-12-2020 في البنوك المصرية
كما شهد سعر الدينار اليوم ارتفاعًا في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 47.51 جنيه وللبيع 51.66، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك التعمير والإسكان ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.68، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.58 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.59 جنيه وللبيع 51.66.
وعلي المستوي العالمي، شهد النفط الكويتي اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في سعر البرميل 13 سنتا ليبلغ 50.19 دولار في تداولات يوم الإثنين الماضي، مقابل 50.06 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
أما علي صعيد بورصة الخليج، تراجعت معظم أسواق الخليج الرئيسية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، أمام تزايد أعداد الوفيات والتوسع في إجراءات العزل نتيجة تفشي فيروس كورونا.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان.
سعر الدينار الكويتي اليوماستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.72، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.81 جنيه وللبيع 51.59، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.27 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك مصر استقر سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.81 جنيه وللبيع 51.59، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.51 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.32 جنيه وللبيع 51.66.
سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16-12-2020 في البنوك المصرية
كما شهد سعر الدينار اليوم ارتفاعًا في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 47.51 جنيه وللبيع 51.66، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك التعمير والإسكان ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.68، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.58 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.59 جنيه وللبيع 51.66.