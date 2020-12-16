طلاب الأول الثانوى يؤدون الامتحان التجريبى لـ اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.. اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، في ثاني أيام الامتحانات التجريبية الإلكترونية على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.من جانبه وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الأول الثانوي، إلى أنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبي على أجهزة التابلت يمكن الاتصال عبر الرقم التالي:WhatsApp: 01148970610وهو إرسال الشكوي عبر هذا الميل:Hotline: 19368أو الدخول على الرابط التالي Site: https:moe-complains.emis.gov.egكان الدكتور طارق شوقي قد أكد أن هذا امتحان تدريبي ممكن الدخول عليه من 9 صباحا إلى 9 مساءً.وأكد الوزير: "نحن نعتبر هذا نموذج استرشادي وهو بلا درجات أو نجاح وسقوط، ولكن الهدف منه تدريب الطلاب على جهاز التابلت والتعرف على شكل الأسئلة بالنظام الجديد".