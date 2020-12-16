دعاة عصر السادات.. أحدث مؤلفات وائل لطفى

يصدر خلال أيام عن دار العين للنشر٬ أحدث مؤلفات الكاتب الصحفي وائل لطفي٬ كتاب "دعاة عصر السادات.. كيف تمت صناعة التشدد في مصر".وفي تصريحات خاصة لــ "الدستور" كشف "لطفي" ملامح كتابه: ماذا كان يمكن أن يكون شكل الحياة في مصر لو لم يتخذ الرئيس السادات قراره بإعادة إحياء جماعة الإخوان؟ وما هو تأثير الدعاة الشعبيين المنتمين لأفكار الجماعة في نشر أفكارها لدي المواطن العادي؟.محاولة الإجابة على هذين السؤالين هي محور هذا الكتاب الذي رحلت فيه إلى السبعينات محاولًا تفهم ورصد الظروف التي اتخذ فيها الرئيس السادات قراره بإحياء جماعة الإخوان وتأسيس الجماعات الدينية في جامعات مصر المختلفة وتأثير ذلك على المشهد الديني والسياسي في نهاية السبعينات والتي انتهت بالنهاية المأساوية للرئيس السادات٬ حين تم اغتياله على يد منتمين للحركة الإسلامية التي كان هو من أطلقها ورعاها.تابع لطفي: بعد هذا الفصل التأسيسي ينطلق الكتاب ليدرس دعاة السبعينات الذين أعادوا صياغة وعي الشعب المصري تجاه مختلف القضايا٬ وامتد تأثيرهم حتى اللحظة الراهنة، لقد كان هؤلاء هم الرعيل الأول للدعاة الجماهيريين الذين عرفتهم مصر في الألفية الثانية وعرفوا باسم (الدعاة الجدد ).. لقد كانت كلمة السر التي حولتهم إلى دعاة مؤثرين هي وسائل الإعلام الحديثة، فلولا التلفزيون لما كان للشيخ محمد متولي الشعراوي كل هذا الذيوع والتأثير٬ ولولا اختراع الكاسيت لما أمكن لخطب الشيخ الساخر عبد الحميد كشك أن تطوف الوطن العربي كله من المحيط إلى الخليج وأن تبقى حية حتى اليوم.يقارن الكتاب بين ظهور الشيخ الشعراوي وبين ظهور الواعظ الأمريكي الشهير "بيلي جراهام" ويرصد الدور الذي لعبه الإعلام في مساندة كليهما٬ كما يرصد دور كلا منهما في محاربة الأفكار الشيوعية في بلده كما يدرس مواقف الشيخ المختلفة وتقاطعاته مع أفكار الإخوان المسلمين.يرصد الكتاب أيضًا الدور الذي لعبة الدعاة المنتمين لجماعة الإخوان مثل محمد الغزالي والسيد سابق في دعم انتشار الإخوان في السبعينات، وكيف عاد الغزالي مرة أخري إلي أحضان الجماعة بعد أن فارقها في بداية الخمسينات منحازا لثورة يوليو وممثلا لجناحها الديني.كما يرصد الكتاب حياة تتسم بالغموض للداعية إبراهيم عزت الذي خرج من الإخوان ليؤسس جماعة التبليغ والدعوة في مصر ويتماس مع تنظيم الجهاد الذي اغتال أعضائه الرئيس السادات ما يؤدي في النهاية لمنعه من الخطابة ثم وفاته بصورة مفاجئة وغامضة.يدرس الكتاب أيضا تأثير شيخ الأزهر عبد الحليم محمود الذي لعب دورًا سياسيًا مباشرًا في إحياء التيار الإسلامي والتصدي للشيوعية وتقاطع مع جماعة الإخوان في الكثير من المواقف.ولا يفوتني في النهاية أن أتوقف أمام الشيخ المحلاوي٬ الداعية الذي دخل التاريخ عندما فقد الرئيس السادات أعصابه ووصفه بــ"الكلب" في خطاب رسمي ألقاه قبل اغتياله بشهر واحد٬ متسائلًا عن القوة التي كان يحظى بها المحلاوي والتي دفعته لتحدي الرئيس السادات والقرارات الرسمية بإيقافه أكثر من مرة٬ ما دفع الأجهزة الرسمية في النهاية لاتخاذ قرار باعتقاله.ولعل الأهم من تلك التفاصيل المتعلقة بكل داعية من دعاة عصر السادات ذلك التأثير الذي تركه كل منهم في وعي المصريين٬ حيث كانوا بداية عملية متصلة من التدين للمجتمع المصري أدت في النهاية لوصول جماعة الإخوان إلي قمة السلطة في مصر، ثم إزاحتها من خلال ثورة 30 يونيو التي يمكن القول أنها بدأت مرحلة جديدة من السياسات الدينية لم تتضح كامل ملامحها بعد.واختتم مؤكدًا: "دعاة عصر السادات" هو رحلة مثيرة للبحث في الجذور٬ تحاول الإجابة على السؤال كيف ولماذا وصلنا إلى ماوصلنا إليه.