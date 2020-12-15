إدارة مهرجان شرم الشيخ تبارك للوزير عبدالرحمن المطيرى

قدمت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المباركة للوزير عبد الرحمن المطيري لقيادته لوزارة الاعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الشقيقة.وقال المهرجان في بيان وبرئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي أنه يتقدم بأحر التهاني والتبريكات لمعالي الوزير عبدالرحمن المطيري بصدور المرسوم الأميري بتعيينه وزيرًا للاعلام ووزيرًا لشؤون الشباب بدولة الكويت الشقيقة.وقال الغرباوي: "المهرجان في دورته الرابعة عام 2019 قد تشرف وحظي بحضور سعادة عبد الرحمن المطيري لإبرام بروتوكول التعاون بين مهرجان أيام المسرح للشباب بدولة الكويت وبين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بجمهورية مصر العربية".