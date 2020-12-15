رنا عبدالقوى وأحمد زيدان يديران ندوة مسرحية «قصة عادية جدًا»

أدارت الناقدة رنا عبدالقوي والناقد أحمد زيدان ندوة مسرحية «قصة عادية جدًا» المشاركة في مهرجان نقابة المهن التمثيلية النسخة الأولي وفي دورته الخامسة.وتحدثت رنا عبدالقوي، في بداية الندوة، عن سلبيات العرض المسرحي،أبرزها أنه لابد أن يواكب العام الحالي 2020، ولا يجب أن تكون قصته مستهلكة، وذلك عن العرض الذي قام ببطولته كل من يوسف المنصوري، ونشوي الإبياري، وفؤاد عبدالمنعم وشيريهان قطب، وأحمد صلاح.وقال الناقد احمد زيدان، خلال الندوة التي شارك في ادارتها، إن هناك عددًا من الإيجابيات الخاصة بالعرض، من بينها الموسيقي.وتم فتح باب الأسئلة للصحفيين والجمهور الحاضر بعد العرض مباشرة، والعرض من تأليف وإخراج محمد عبدالوارث، ومن فكرة الفنان أحمد كشك، وهو العرض الأول الذي يقدمه المهرجان ضمن ثمانية عروض تقدم خلال فعاليات المهرجان الذي يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.