رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفارة البحرين و«الأعلى للثقافة» يحتفلان بالعلاقات الثنائية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:49 م
سفارة مملكة البحرين
سفارة مملكة البحرين
نيفين أشرف
طباعة
أقامت سفارة مملكة البحرين في القاهرة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، احتفالية بعنوان "علاقات ثقافية" للاحتفاء بالعلاقات الثقافية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، برعاية وزارة الثقافة، وذلك بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، والتي تضمنت عرض فيلم تسجيلي أعده المجلس الأعلى للثقافة بعنوان "من دلمون إلى البحرين".

وخلال كلمته في الاحتفالية، أكد السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن العلاقات البحرينية المصرية تعد نموذجًا رفيعًا على مختلف المستويات، مضيفًا أن العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين علاقات تاريخية وطيدة تستمد أساسها ومنطلقها من العلاقات الأخوية التي تربط الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصهما الدائم على تطوير وتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الثقافة تأتي لتشكل رافدًا مهمًا وحيويًا في المد الحضاري والثقافي بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ وتعزز من هذه الروابط.

وأعرب السفير هشام بن محمد الجودر، عن سعادته لتوافق هذه الاحتفالية مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي ملك البحرين مقاليد الحكم، معربًا عن خالص التهاني إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين بهذه المناسبة العزيزة.

كما توجه سفير مملكة البحرين في القاهرة بجزيل الشكر والتقدير للأشقاء في جمهورية مصر العربية، ووزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة على هذه الاحتفالية، التي تعد تظاهرة تعكس مدى التواصل والمحبة التي تعمق جذور الصلة بين الأشقاء في البلدين.

وشارك في الاحتفالية أعضاء جمعية الصداقة المصرية البحرينية، والسفير محمد نعمان جلال، والسفير أشرف حربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين سابقًا، ومجموعة من الكتاب والمثقفين، وعدد من الطلبة البحرينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

موضوعات متعلقة

صبحى: لن نشارك في دورة شمال أفريقيا.. وطائرة خاصة لعودة المنتخب (خاص)

محامي المتهمين يهدد بسنت فتاة ميت غمر: «مش هتشوفي الشارع»

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

وزير المالية: تعاقدنا على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا

الصور

image description

مواطنون يتسابقون لالتقاط الصور مع «باتمان الشيخ زايد»

image description

حريق هائل بإحدى الزراعات بجوار جامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بحى غرب (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع إنشاء مجمع 10 كليات

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

الأكثر قراءة

وزير المالية: تعاقدنا على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

وزير الرياضة يُحقق مع اللجنة الخماسية في إهمال منتخب الشباب

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

الشيشينى يعلن قائمة أسوان لمواجهة طلائع الجيش

الرابط الرسمي للاستفسار عن تقديم المجندين دفعة إبريل 2021

المخرج أوليفر ستون يعلن تلقى اللقاح الروسي المضاد لكورونا

الأمير هاري وزوجته ميجان يعتزمان البدء في تقديم مدونة صوتية عبر الإنترنت

أيام زمان

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

«بينهم سعاد حسني».. فنانات رفضن الظهور في أدوار سينمائية جريئة

كيف تسببت سيجارة في إقالة أحد وزراء الملك فؤاد؟

«تسبب فيها لاعبو الزمالك».. حكاية أول أزمة أخلاقية في الملاعب

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
ثروت الخرباوي
بدعة النسخ فى القرآن
منى رجب
عرفت الأستاذ نجيب محفوظ
ماجد حبته
روائى دبلوماسى جندى جاسوس!
المزيد

الثقافة

زين عبد الهادى: لا أخرج من الاكتئاب إلا بأغانى الستينيات

دعاة عصر السادات.. أحدث مؤلفات وائل لطفى

محمود التهامي يعقد البروفة النهائية قبل حفله في الأوبرا (صور)

بدأت بصورة.. حكاية الحب الأعظم في حياة إحسان عبدالقدوس