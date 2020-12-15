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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سوريا تسجل 150 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:49 م
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
محمد عمر
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أعلنت وزارة الصحة السورية، الثلاثاء، تسجيل وفاة ١٣ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ٥٤٣ حالة.

وقالت وزارة الصحة السورية، في بيان مساء اليوم إنه تم تسجيل ١٥٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر رقم إصابات تم تسجيله بسوريا حتى الآن، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى ٩٤٥٢ حالة مؤكدة.

كما سجلت الصحة السورية شفاء ٦٢ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٤٩٤ حالة فقط من إجمالي المصابين.

وتشهد سوريا ارتفاعا كبيرا منذ الأسبوع الماضي في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقابل انخفاض نسب التعافي من الوباء، وسط مخاوف من حدة الموجة الثانية من الوباء مع دخول فصل الشتاء.

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