«لفقوا قواضى لإخواتى».. بسنت فتاة ميت غمر: «المتحرشين بيهددونى وشوّهوا سمعتى»

قالت الفتاة "بسنت" الشابة الجامعية صاحبة الـ 23 عامًا التي تعرضت للتحرش الجماعي، إنها كانت ذاهبة إلى بيتها وتعرضت للتحرش الجماعي بمدينة ميت غمر، من قبل أكثر من 7 شباب، مضيفة في انهيار وبكاء: "أنا بتعب أوي كل ما افتكر، 7 اتحرشوا بيا وكلهم مسكوا جسمي".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم الثلاثاء: "معرفتش أعمل إيه، فضلت أقاومهم مقدرتش عليهم، وحد روحني".