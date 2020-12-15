التخطيط: تجديد محطة ري الخيام بسوهاج بـ64 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انتهاء الحكومة من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطة رى الخيام بمحافظة سوهاج بواسطة وزارة الرى بتكلفة إجمالية قدرها 64 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذه ما يقارب العامين من 2017 حتى 2019.وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يستهدف توفير المياة المطلوبة للزراعة لحوالى 160 ألف فدان، وزيادة العائد المحصولى وزيادة الرقعة الزراعية:.