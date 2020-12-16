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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

طلاب الأول الثانوى عن الامتحان التجريبى: صعب وبداية غير مبشرة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
امتحانات التابلت
امتحانات التابلت
آية سالم
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أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح الثلاثاء، امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء بشكل تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي، والذي امتد حتى التاسعة مساءً، للتدريب على استخدام التابلت.

وأتاحت الوزارة إمكانية إجراء الامتحان من المنزل والمدرسة، خاصة وأن الاختبار بدون درجات ويهدف للتدريب على شكل الأسئلة واختبار منصة الامتحان.

ورصدت "الدستور" آراء الطلاب حول مستوى الامتحان الذي أجرى اليوم، حيث قالت ندى ناصر، إحدى طالبات الصف الأول الثانوي، إن الامتحان كان غاية في الصعوبة وبه العديد من الأسئلة غير المباشرة التي فاجأت الطلاب على كافة المستويات.

"الامتحان صعب وبداية غير مبشرة"، بهذه الكلمات أوضحت إحدى طالبات الصف الأول الثانوي مدى صعوبة الامتحان وبدايته غير المبشرة، لافتة إلى أن صعوبة الامتحان لم تقتصر على الأسئلة فقط بل إن استخدام التابلت والدخول على المنصة كان صعبًا أيضًا.

ومن جانبها، أوضحت شهد محمد، إحدى الطالبات، أن التابلت يفصل بين الحين والآخر الأمر الذي يتطلب الدخول من البداية وإعادة تسجيل، موضحة أن الموقع كان يفصل كل فترة مما زاد الأمر صعوبة.

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