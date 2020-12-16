دارس بالخارج: وزارة الهجرة جعلتنا سفراء لمصر

قال أحمد زكي، أحد الشباب المصريين الدارسين بالخارج إنه سعيد بمشاركته في اللقاء الذي جمعهم اليوم بوزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، لمناقشة استراتيجية توسيع نطاق برنامج المصريين بالخارج.وأكد زكي، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الهدف من مقابلة اليوم كان مناقشة كيفية الوصول لفئة أكبر وأوسع من الشباب، عن طريق استغلال مجتمعات الطلبة المصريين في مختلف الجامعات في الخارج، مؤكدًا أنهم استوحوا هذا المقترح من فكرة زميلهم مينا مكين الذي طبقها في إنجلترا.وأضاف: "رأينا في المقابلة نموذجًا مبدئيًا لموقع جديد تعمل الوزارة على إنشائه ليكون أداة في يد كل الطلبة المصريين بالخارج للوصول إلى كل ما يحتاجون من معلومات".كما أكد أنه تحدث خلال الجلسة حول أهمية التواصل بين هؤلاء السفراء الشباب الذين سوف يمثلون مصر في جامعاتهم والبلاد التي يدرسون فيها والقيادة السياسية في وزارة الهجرة وسفارات مصر في مختلف الدول، كما تحدث أيضًا عن كيفية كسر الحواجز التي يمكن أن نواجهها في التواصل مع الطلبة المصريين بالخارج، وبالأخص الذين عاشوا عمرهم كله في الخارج.مُتابعًا، أنه "عندما تحدثوا عن الموقع تحدثت عن أهمية وجود سهولة في تواصل من يريدون السفر للدراسة فى الخارج بمن درسوا أو يدرسون"، مُشيرًا إلى أن المرحلة التالية من المشروع هو تجميع أفكار بشكل أوسع ومعرفة كيفية تقسيم واستغلال سفراء شباب من مصر فى الخارج وتسهيل التواصل مع كل من هم دارسين بالخارج.وأكد زكي أن جزء كبير من المسؤولية يقع على عاتقهم كشباب، حيث إن الوزارة ستعتمد عليهم كي تستغل الموارد المتاحة والتوسع في تطبيق هذا المشروع، وإعطاء أفكار أكثر وأوسع واستخدام حلقات التواصل معهم لضمان نجاح هذه المبادرة.وأكد أن الجزء الأكبر من المسؤولية الآن يقع على الشباب، فقد قامت الوزارة بتوفير كل ما تملك من موارد على أن يستغلها الشباب كي تصل رسالتهم إلى أكبر عدد ممكن من الشباب في الخارج.