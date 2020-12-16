ضبط 4 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك فى كفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط 4 أطنان "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة.وعادة ما تُستغل تلك الدواجن، والتي تم ضبطها بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بمحافظة كفر الشيخ، فى الطرح للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.