إحباط بيع 3.45 طن «كبدة دواجن» فاسدة بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بقطاع الأمن الاقتصادي بمحافظة الجيزة من ضبط 3٫45 طن "كبدة دواجن"، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.وتم ضبط الكمية بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.