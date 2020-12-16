ضبط مخزن مواد غذائية مغشوشة فى الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بقطاع الأمن الاقتصادي بالجيزة من ضبط 3٫38 طن من المكرونة – والأرز الأبيض – والسكر الوحر، و1120 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة).وتم ضبط المخزن بحوزة المدير المسئول عن إحدى الشركات لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، تمهيدًا لطرح المواد للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.