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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تنشيط السياحة» تبحث مع منظمى الرحلات الأجنبية دفع الحركة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:43 ص
ماجد أبو سديرة
ماجد أبو سديرة
رامى حسين
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عقدت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اجتماعين عبر الفيديو كونفرنس، أحدهما مع فريق العمل التسويقى لشركة TUI العالمية، والآخر مع ممثلى شركة Easy Jet الإنجليزية؛ لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة.

وخلال الاجتماعين تمت مناقشة خطة العودة التدريجية المشتركة للحركة السياحية، وذلك من خلال البدء فى استخدام الأدوات الترويجية الفعالة والمختلفة، ومنها برنامج للحملات المشتركة وخاصة حملات الـ Digital، وتنظيم رحلات تعريفية للصحفيين والإعلاميين والمدونين وغيرها من آليات الترويج للمقاصد السياحية.

كما استعرضت الهيئة، خلال الاجتماع، الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك مدى التأثير الإيجابي لاكتشاف اللقاحات والتى من شأنها المساهمة فى عودة الحركة السياحية العالمية إلى طبيعتها مرة أخرى.

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تعتزم إطلاق عدد من الحملات الترويجية بالتعاون مع كبار منظمى الرحلات العالمية فى عدد من دول غرب أوروبا وخاصة (ألمانيا – إنجلترا – دول البنلوكس BENELUX -الدول الإسكندنافية) خلال الفترة القادمة.

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