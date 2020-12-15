الهجرة تدعو أطفال المصريين بالخارج للتفاعل مع «اتكلم عربى»

دعت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج شباب وأطفال مصر بالخارج إلى التفاعل والمشاركة بوضع الإطار الدعائي لمبادرة «اتكلم عربي» على صورهم في صفحاتهم الشخصية عبر موقع فيسبوك، دعمًا للمبادرة وترويجًا لها للحفاظ على الهوية العربية والمصرية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.وتواصل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر الخامس لمبادرة «اتكلم عربي» للأطفال المصريين المقيمين في ألمانيا والسويد عبر تطبيق "زووم"، من أجل تشجيعهم على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية.