وزير المالية: تعاقدنا على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء فوضه مع وزيرة الصحة للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بخلاف الجرعات التي تصل حاليا، مؤكدا أنه تم التعاقد فعليًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر جاهزة حال استقرار اللجنة العلمية على لقاح معين لمواجهة كورونا، وذلك للحصول عليه.



