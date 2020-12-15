وزير المالية: تعاقدنا على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:04 م
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء فوضه مع وزيرة الصحة للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بخلاف الجرعات التي تصل حاليا، مؤكدا أنه تم التعاقد فعليًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر جاهزة حال استقرار اللجنة العلمية على لقاح معين لمواجهة كورونا، وذلك للحصول عليه.
ولفت وزير المالية، إلى أن قرار مجلس الوزراء ينص على أن اللجنة العلمية هي المتخصصة باختيار اللقاح الأنسب، مشيرا إلى أن مصر في وضع مالي جيد يمكنها من دعم الفئات المتضررة.