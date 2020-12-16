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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 16-12-2020

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:18 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث على «جوجل» من قبل المواطنين عن مواعيد القطارات يوميًا، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم «الدستور» في تقريرها اليومية عن مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 16-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 16-12-2020 

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأربعاء 16-12-2020:

موعد قطار رقم 1143 اليوم الأربعاء - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20، وينهي رحلته في القاهرة.

موعد قطار رقم 935 اليوم الأربعاء - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

موعد قطار رقم 1935 اليوم الأربعاء - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة اليوم الأربعاء 16-12-2020:

موعد قطار رقم 956 اليوم الأربعاء - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

موعد قطار رقم 954 اليوم الأربعاء - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

موعد قطار رقم 966 اليوم الأربعاء - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15، ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

موعد قطار رقم 586 اليوم الأربعاء - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

موعد قطار رقم 948 اليوم الأربعاء - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

موعد قطار رقم 662 اليوم الأربعاء - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00، ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

موعد قطار رقم 268 اليوم الأربعاء - ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30، ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.


موعد قطار رقم 1116 اليوم الأربعاء - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

موعد قطار رقم 12 اليوم الأربعاء - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات، منها: «سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار».

وتعرض وزارة النقل وهيئة السكك الحديد أفضل خدمة للمواطنين، مع استمرارها في الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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