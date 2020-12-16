حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تطل ّ على مجموعة من الناس، معلنًا عن مشروع جديد أو عن أرباح وتطوّرات مناسبة.
عاطفيًا: تشعر بميل إلى التغيير والتقدّم والتطوّر، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقًا بنفسك.
صحيًا: أنت تعلم أنّ عضلات قلبك ضعيفة، ومع هذا لا تتوقف عن التدخين، حتى لو خففته منذ مدة.
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تطل ّ على مجموعة من الناس، معلنًا عن مشروع جديد أو عن أرباح وتطوّرات مناسبة.
عاطفيًا: تشعر بميل إلى التغيير والتقدّم والتطوّر، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقًا بنفسك.
صحيًا: أنت تعلم أنّ عضلات قلبك ضعيفة، ومع هذا لا تتوقف عن التدخين، حتى لو خففته منذ مدة.