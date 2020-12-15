«العناني» يناقش مع وزير الاتصالات ملف التحول الرقمي وقاعدة البيانات

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم مع المهندس علاء الحايس مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة وعرض أهم المستجدات في ملف التحول الرقمي وقواعد البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة بالوزارة.وخلال الاجتماع، تم استعراض التكليفات المنفذة من قبل مجلس الوزراء بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وموقف الوزارة من هذه التكليفات، بالإضافة إلى كيفية تذليل العقبات التي تواجه بعض القطاعات بالوزارة لإتمام إجراءات الانتقال بالشكل المطلوب.كما تم عرض موقف وحدة قواعد بيانات العاملين بالسياحة، وأهميتها في توفير معلومات دقيقة عن العمالة بالقطاع.كما تناول الاجتماع بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، الذي تم توقيعه نوفمبر الماضي، ومناقشة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات والتي من بينها مشروع دمج وتطوير البوابات التكنولوجية للوزارة سواء الخدمية أو الترويجية، مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام وزارة السياحة والآثار، مشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الأثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام إدارة الخرائط بالمواقع الأثرية والسياحية.كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي لخدمة الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، وأهمية ذلك في التيسير على الزائرين الأجانب والمصريين.