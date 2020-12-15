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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الإحصاء»: زيادة صادرات مصر لقطر 447 مليون دولار فى 2020

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:46 م
صادرات مصر لقطر
صادرات مصر لقطر
أميرة ممدوح
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كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن الصادرات المصرية لقطر بلغت 617 ألف دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 170 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 447 مليون دولار.

ولفت تقرير الإحصاء إلى أن واردات مصر من قطر واصلت تراجعها من 18.5 مليون دولار لـ 18.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن صادرات مصر للدول العربية بلغت 7.282مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 7.348 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 66.5 مليون دولار خلال عام، وفى المقابل بلغت جملة واردات مصر من العرب 6.7 مليار دولار مقابل 8.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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